06:17  31 березня
На Закарпатті судитимуть митника, який брав 5% "відкату" за ввезення елітних годинників
00:48  31 березня
На Вінниччині під час пожежі загинуло подружжя
01:07  31 березня
На Одещині двоє чоловіків зірвалися з обриву: один загинув
UA | RU
UA | RU
31 березня 2026, 07:57

Трамп бачить єдиний шлях зупинити Путіна – Зеленський розповів деталі

Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп та його команда, прагнучи завершити війну, можуть чинити тиск на Україну з вимогою територіальних поступок та виведення українських військ із власних територій

Про це пише "Українська правда" із посиланням на інтерв'ю глави держави виданню Axios, передає RegioNews.

За словами Зеленського, останні перемовини української делегації зі спецпосланцями Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером – у Маямі не принесли жодних результатів.

Глава держави зазначив, що після завершення конфлікту з Іраном американська адміністрація, ймовірно, відновить тиск на Україну з метою примусити до територіальних поступок.

"Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть покласти край війні. Моє занепокоєння полягає в тому, що вони бачать лише один спосіб зробити це – виведення українських військ з нашої території. Але чому ми повинні за це платити? Ми не агресори. Мене турбує те, що ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для нашої безпеки", – ззаначив Зеленський.

Крім того, президент повідомив, що Росія повністю підтримує Іран, передаючи Тегерану супутникові знімки американських військових баз та оперативний досвід використання безпілотників.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо назвав "брехнею" слова президента України Володимира Зеленського щодо гарантій безпеки в обмін на вихід української армії з Донецької області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Україна США перемовини ЗСУ Донецька область вивід військ переговори про мир
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »