Зникнення дитини на Тернопільщині: 6-річного хлопчика знайшли через 2 години

Вранці 17 травня близько 6:30 до відділення поліції №3 у місті Гусятин надійшло повідомлення про зникнення хлопчика.

Заявниця розповіла, що родина приїхала на дачу в одне із сіл Чортківського району. Увечері дитина заснула, а вранці батьки виявили її відсутність. Самостійні пошуки результату не дали.

На розшук дитини було піднято весь особовий склад Чортківського районного управління поліції. До операції залучили кінологів зі службовими собаками, рятувальників, а також використовували безпілотник для обстеження території. Пошукам ускладнювали лісові масиви та наявність водойм.

До операції також долучилися місцеві жителі. Завдяки злагодженим діям хлопчика вдалося знайти вже за дві години – поблизу лісу, приблизно за 6 км від місця зникнення.

З дитиною все добре, жодних протиправних дій щодо нього не зафіксовано. Поліцейські провели з батьками профілактичну бесіду.

Правоохоронці закликають дорослих уважно стежити за дітьми та не залишати їх без нагляду. У разі зникнення дитини слід негайно телефонувати на спецлінію 102.

