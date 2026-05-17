Зникнення дитини на Тернопільщині: 6-річного хлопчика знайшли через 2 години
На Тернопільщині правоохоронці спільно з рятувальниками оперативно розшукали 6-річну дитину
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Вранці 17 травня близько 6:30 до відділення поліції №3 у місті Гусятин надійшло повідомлення про зникнення хлопчика.
Заявниця розповіла, що родина приїхала на дачу в одне із сіл Чортківського району. Увечері дитина заснула, а вранці батьки виявили її відсутність. Самостійні пошуки результату не дали.
На розшук дитини було піднято весь особовий склад Чортківського районного управління поліції. До операції залучили кінологів зі службовими собаками, рятувальників, а також використовували безпілотник для обстеження території. Пошукам ускладнювали лісові масиви та наявність водойм.
До операції також долучилися місцеві жителі. Завдяки злагодженим діям хлопчика вдалося знайти вже за дві години – поблизу лісу, приблизно за 6 км від місця зникнення.
З дитиною все добре, жодних протиправних дій щодо нього не зафіксовано. Поліцейські провели з батьками профілактичну бесіду.
Правоохоронці закликають дорослих уважно стежити за дітьми та не залишати їх без нагляду. У разі зникнення дитини слід негайно телефонувати на спецлінію 102.
