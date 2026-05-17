17 травня 2026, 16:50

На Київщині уламки БпЛА пошкодили будинки та підприємство

Фото: Telegram/Ігор Сапожко
У неділю вдень під час ворожої атаки в Броварах Київської області зафіксовано падіння уламків безпілотного літального апарата

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає RegioNews.

За його словами, уламки БпЛА, ймовірно типу "Гербера", впали в районі провулку Механізаторів.

Обійшлося без жертв і постраждалих.

Пошкоджень зазнали два житлові будинки: у них посічено дах, фасад та паркан, а також вибито одне вікно.

Крім того, незначно пошкоджено покрівлю одного з промислових підприємств.

Нагадаємо, в ніч на 17 травня російські війська здійснили масовану повітряну атаку, застосувавши 287 ударних безпілотників типу Shahed, а також Гербера, Італмас і дрони-імітатори типу "Пародія". Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.

Київська область Бровари атака російська армія війна БПЛА
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
