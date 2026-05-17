На Київщині уламки БпЛА пошкодили будинки та підприємство

У неділю вдень під час ворожої атаки в Броварах Київської області зафіксовано падіння уламків безпілотного літального апарата

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає RegioNews.

За його словами, уламки БпЛА, ймовірно типу "Гербера", впали в районі провулку Механізаторів.

Обійшлося без жертв і постраждалих.

Пошкоджень зазнали два житлові будинки: у них посічено дах, фасад та паркан, а також вибито одне вікно.

Крім того, незначно пошкоджено покрівлю одного з промислових підприємств.

Нагадаємо, в ніч на 17 травня російські війська здійснили масовану повітряну атаку, застосувавши 287 ударних безпілотників типу Shahed, а також Гербера, Італмас і дрони-імітатори типу "Пародія". Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.