17 травня 2026, 13:22

Марш за права ЛГБТК+ в Одесі: акція, протести і напруга на Приморському бульварі

Фото: Суспільне Одеса
В Одесі на Приморському бульварі відбувся прайд-парад під гаслом "Разом нас багато – нас не подолати", приурочений до Міжнародного дня боротьби з гомофобією, який відзначається 17 травня

Про це пише видання "Думська" та місцеі телграм-канали передає RegioNews.

Епіцентром подій стала Біржова площа, де ще до початку ходи зібралися учасники протесту проти чинних норм Цивільного кодексу, які активісти називають дискримінаційними.

Учасники прайду скандували гасла "Україна – не росія", "Адекватні права військовим" та інші.

Організатори акції наголосили на необхідності запровадження цивільних партнерств, захисту від злочинів на ґрунті ненависті та недопущення дискримінації ЛГБТК+ людей.

Організаторка прайду Анна Леонова заявила, що нинішня редакція Цивільного кодексу створює серйозні проблеми та закликала владу виконати попередні обіцянки щодо правового захисту.

Учасники маршу зазначали, що відсутність юридичного визнання партнерств впливає на їхню безпеку та права, особливо в умовах воєнного стану.

Територію проведення заходу охороняла поліція. Поруч також були присутні представники руху "За традиційні цінності", які заявили, що виступають за "традиційну сім’ю" та проти ініціатив, які, на їхню думку, їй суперечать.

Згодом під час заходу ситуація загострилася – почалася бійка між противниками ЛГБТ і поліцією.

Як відомо, проєкт нового Цивільного кодексу (№14394), зареєстрований у парламенті, він викликав обурення правозахисників. Документ закріплює шлюб лише як союз між чоловіком і жінкою, не пропонує альтернативних партнерств, а також містить ризики для прав трансгендерних людей.

