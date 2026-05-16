Правоохоронці встановили особи трьох юнаків, які в ніч на 12 травня викрадали пальне з припаркованих у дворах автомобілів

Крадіями виявилися троє місцевих жителів віком 16, 17 та 19 років.

Оскільки сума збитків у кожному з п'яти зафіксованих випадків не досягла межі кримінальної відповідальності, дії неповнолітніми кваліфікували як адміністративні правопорушення. На 16-річного та 17-річного підлітків ювенальні поліцейські склали протоколи за дрібне викрадення чужого майна.

Крім того, адмінпротоколи отримали й батьки підлітків – за невиконання обов’язків щодо виховання дітей, оскільки хлопці перебували на вулиці вночі під час дії комендантської години.

Щодо найстаршого, 19-річного хлопця – правоохоронці наразі вирішують питання про правову кваліфікацію його дій.

