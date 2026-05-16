16 травня 2026, 14:14

Ґвалтував онуку, поки мати була в пологовому: на Закарпатті затримали 59-річного чоловіка

Фото: поліція
Правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у сексуальному насильстві над малолітньою дівчинкою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До правоохоронців 13 травня звернулася мешканка Закарпаття, яка заявила, що її 12-річна донька постраждала від сексуального насильства. Поліцейські з'ясували, що злочин скоїв свекор заявниці, який мав доглядати за дітьми, поки їхня матір перебувала у пологовому будинку.

Під час опитування дитини у спеціально облаштованій "зеленій кімнаті" стало відомо, що чоловік неодноразово вчиняв дії сексуального характеру стосовно дівчинки. Злочини відбувалися упродовж серпня-вересня 2025 року.

Фігуранту оголосили підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Затриманому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Вінниччині чоловік зґвалтував 17-річну доньку. Правоохоронців викликала матір дівчини, яка стала свідком злочину.

