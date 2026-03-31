В ніч на 31 березня ворог понад 30 разів атакував три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Криворізькому районі росіяни поцілили по Зеленодольській, Карпівській та Апостолівській громадам. Зайнялася п'ятиповерхівка, ще три багатоквартирні будинки пошкоджені. Понівечена й інфраструктура. Постраждали чоловіки 23 і 55 років.

На Нікопольщині під ворожим ударом були сам Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені підприємства, багатоквартирні та приватні будинки, магазини. Знищена господарська споруда.

У Синельниківському районі росіяни поцілили по Дубовиківській та Українській громадах. Понівечений приватний будинок.

Нагадаємо, під ранок 31 березня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий будинок, постраждав чоловік.