Росіяни вдарили по трьом районам Дніпропетровщини: є поранені та руйнування житла
В ніч на 31 березня ворог понад 30 разів атакував три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Криворізькому районі росіяни поцілили по Зеленодольській, Карпівській та Апостолівській громадам. Зайнялася п'ятиповерхівка, ще три багатоквартирні будинки пошкоджені. Понівечена й інфраструктура. Постраждали чоловіки 23 і 55 років.
На Нікопольщині під ворожим ударом були сам Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені підприємства, багатоквартирні та приватні будинки, магазини. Знищена господарська споруда.
У Синельниківському районі росіяни поцілили по Дубовиківській та Українській громадах. Понівечений приватний будинок.
Нагадаємо, під ранок 31 березня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий будинок, постраждав чоловік.