16 травня 2026, 18:19

Сховався від перевірки в багажнику: на Київщині прикордонники викрили незвичного пасажира

Фото: ДПСУ
Місцевий житель намагався оминути перевірку документів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонсулжбу.

Днями військовослужбовці 9-го прикордонного загону під час патрулювання в межах контрольованого прикордонного району зупинили для перевірки легковик. За кермом перебувала жінка, яка без проблем надала правоохоронцям свої документи.

Під час огляду авто прикордонники виявили у багажнику чоловіка. Як з'ясувалося, пасажиром виявився місцевий мешканець, а водійка авто – його дружина. У такий спосіб чоловік намагався уникнути контрольних заходів, оскільки не мав належних документів, які дають право перебувати у прикордонні.

На чоловіка склали адмінматеріали за порушення прикордонного законодавства України, рішення за якими прийматиме суд.

Нагадаємо, раніше правоохоронці заблокували вісім чергових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. Вартість "послуг" сягала до 25 тисяч доларів.

