В поліції розповіли подробиці аварії, яка сталася у Дніпрі 15 травня близько 19:30 на вулиці Калиновій

Водій авто "ЗАЗ Славута" виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з "Ягуаром". Останній, попередньо, рухався з перевищенням швидкості. Від удару "Ягуар" викинуло з дороги прямо в зупинку громадського транспорту, де в цей момент перебували люди.

Внаслідок наїзду одна жінка-пішохід від отриманих травм загинула на місці. Ще одного пішохода, а також водіїв автівок госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Перевірка показала, що обоє керманичів на момент аварії були тверезими.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, через зіткнення автівку "ЗАЗ Славута" розтрощило вщент.