Фото: ОВА

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під вогнем опинилися Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Червоногригорівська і Мирівська громади. Загинув 38-річний чоловік. Постраждали 9 людей, двох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься вдома, зокрема дві дитини: 10-річна дівчинка і 14-річний хлопчик.

Через ворожі атаки у районі пошкоджені адмінбудівлі, дитячий садок, магазин, АЗС, багатоповерхові та приватні будинки, господарські споруди та автомобілі.

На Криворіжжі під обстрілами опинилися сам Кривий Ріг та Зеленодольська громада. Тут понівечені інфраструктура та підприємство.

Нагадаємо, вдень 16 травня російські військові завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі Кривого Рогу. Обійшлось без постраждалих.