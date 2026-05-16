Потрійна ДТП на Полтавщині: зіткнулися два легковика та вантажівка, є постраждалі
ДТП сталася 15 травня близько 17:00 на 92 км траси М-22 поблизу села Дмитрівка Кременчуцького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На дорозі зіткнулися мінівен Renault Dokker, електромобіль Nissan Leaf та вантажівка "ГАЗ".
Травми різного ступеня тяжкості отримали троє людей: 82-річна пасажирка Renault, 57-річна водійка Nissan та 53-річний керманич вантажівки.
Правоохоронці з’ясовують обставини та причини аварії.
Нагадаємо, зʼявились подробиці аварії, яка сталася у Дніпрі ввечері 15 травня. Після зіткнення з іншим авто Jaguar влетів у зупинку з людьми. Одна жінка-пішохід загинула.
