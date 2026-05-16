Суд виніс вирок чоловіку, який планував заробити 25 тисяч доларів на незаконному вивезенні за кордон 11-місячного хлопчика

Чоловік організував незаконне вивезення до Іспанії маленького хлопчика під виглядом усиновлення іноземцями.

Суд призначив 46-річному зловмиснику максимальне покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фігурант уже мав кримінальне минуле. У червні 2025 року його засудили за привласнення понад 6,3 млн грн держдопомоги, призначеної родині загиблого військовослужбовця. Користуючись довірою родини як хрещений батько полеглого воїна, він переказував гроші на власні рахунки та витрачав на особисті потреби.

Нагадаємо, правоохоронці викрили закарпатця, який раніше працював вихователем в інтернаті, безпосередньо на пункті пропуску "Малі Селменці" під час спроби перетнути держкордон із дитиною. Загалом засуджений розраховував заробити на продажі малюка до Іспанії близько 25 тисяч доларів. Він підшукав жінку з Житомира, яка перебувала у складних життєвих обставинах, та пообіцяв їй 5 тисяч доларів за дитину. Чоловік повністю організував злочин: двічі зустрічався з матір'ю, фотографував дитину для замовників, підготував документи та особисто супроводжував жінку з немовлям до кордону.