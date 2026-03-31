Росіяни скинули дві авіабомби на Слов’янськ: троє поранених, серед них дитина
Вночі 31 березня російські війська скинули дві авіабомби ФАБ-250 на приватний сектор Слов’янська Донецької області
Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.
Внаслідок атаки пошкоджені щонайменше 22 приватні будинки та три автомобілі.
Поранення отримали три людини, зокрема 12-річна дівчинка. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.
На місці влучань працюють відповідні служби.
Нагадаємо, під ранок 31 березня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий будинок, постраждав чоловік.
30 березня 2026
