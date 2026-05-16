Фото: скриншот

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцевий телеграм-канал.

Автомобіль на швидкості збив двох підлітків, які рухалися на одному електросамокаті.

Судячи з відео, неповнолітні виїхали на дорогу, не переконавшись у безпеці руху. Удар був такої сили, що вони буквально кілька разів перекинулися в повітрі.

Попередньо, загиблих немає.

Більше інформації наразі немає.

Нагадаємо, 3 травня на Київщині автомобіль збив електросамокат із дітьми. Загинув 10-річний хлопчик, ще одна дитина отримала травми.