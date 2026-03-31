У ніч на 31 березня РФ атакувала Україну 289 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 200 із них – "шахеди"

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 267 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на шести локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, під ранок 31 березня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий будинок, постраждав чоловік.

Внаслідок нічної атаки дронів на Полтаву одна людина загинула, кількість постраждалих збільшилася до чотирьох. Пошкоджений девʼятиповерховий будинок, а також будівлі двох підприємств.