Окупанти обстріляли центр Херсона: є загиблий та поранені
Вдень 16 травня близько 11:45 військові РФ здійснили артилерійський обстріл центральної частини Херсона
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Внаслідок атаки загинув чоловік. Відомо про двох постраждалих: чоловік та жінка отримали поранення різного ступеня тяжкості. На момент обстрілу усі перебували на вулиці.
Постраждалих госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, вдень 16 травня російські військові завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі Кривого Рогу.
