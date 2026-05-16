Уранці ворожі безпілотники атакували Глухівську громаду. Через влучання загорівся приватний будинок та дві господарчі споруди. Також вибуховою хвилею та уламками були пошкоджені сусідні оселі громадян.

У другій половині дня під ударом опинилася Ворожбянська громада. Там внаслідок прильоту спалахнув гараж на території приватного домоволодіння.

Попри складну безпекову ситуацію, вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.

Інформації про постраждалих немає.

