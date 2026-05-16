16 травня 2026, 19:30

У двох громадах на Сумщині через атаки безпілотників спалахнули пожежі

Фото: ДСНС
Упродовж 16 травня російські війська атакували прикордонні громади Сумської області. Рятувальникам довелося працювати в умовах постійної загрози повторних ударів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Уранці ворожі безпілотники атакували Глухівську громаду. Через влучання загорівся приватний будинок та дві господарчі споруди. Також вибуховою хвилею та уламками були пошкоджені сусідні оселі громадян.

У другій половині дня під ударом опинилася Ворожбянська громада. Там внаслідок прильоту спалахнув гараж на території приватного домоволодіння.

Попри складну безпекову ситуацію, вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, вдень 16 травня російські військові завдали ракетного ударупо промисловій інфраструктурі Кривого Рогу.

