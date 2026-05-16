Поліцейські розслідують обставини конфлікту між юнаками у Снятинській громаді Коломийського району, внаслідок якого 15-річний підліток отримав тяжкі травми. За фактом побиття відкрито кримінальне провадження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Про госпіталізацію 15-річного мешканця Заболотівської громади правоохоронцям повідомили лікарі. У хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, гематому ока, забої та перелом кісток черепа. Наразі він перебуває в обласній дитячій лікарні.

Слідство встановило, що напередодні ввечері між підлітком та 18-річним місцевим мешканцем виникла суперечка, під час якої старший юнак вдарив неповнолітнього кулаком в обличчя. Поліцейські вже розшукали та опитали нападника, а також свідків інциденту.

Для визначення остаточного ступеня тяжкості травм призначена судмедекспертиза.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Досудове розслідування триває.

