30 березня 2026, 23:35

Великдень-2026: скільки українцям доведеться витратити на паску

Фото з відкритих джерел
В Україні вартість пасок зросла, якщо порівнювати з минулим роком. Стало відомо, скільки доведеться витратити на традиційну страву

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

Перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів України (ВАП) Олександр Тараненко пояснив, що якщо порівнювати з минулим рокгом вартість пасок зросла на 15-20%. Класичні паски зазвичай мають вагу від 300 грамів до приблизно одного кілограма.

"Відпускні ціни на підприємствах стартують орієнтовно від 45 грн за базову паску і можуть сягати 300 грн за більш складні та оздоблені вироби", - каже експерт.

У магазинах також можуть додати націнку (10-20% вартості). Зростання цін пояснюють подорожчанням палива та електроенергії. Також вплинуло те, що подорожчали цукати та родзинки.

Зазначається, що у преміум-сегменті паска може коштувати від 1,5 до 2 тисяч гривень. Виробники намагаються залучити споживачів насамперед через дизайн і оформлення виробів.

Нагадаємо, за підрахунками науковців "Інституту аграрної економіки", цьогоріч Великодній кошик в Україні на родину з чотирьох осіб коштуватиме приблизно 1 903,19 гривні. Це на 14,4% дорожче, аніж було минулого року (у 2025 цей показник був на рівні 1663,26 гривні).

