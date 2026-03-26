В Україні рухнили ціни на цибулю: скільки тепер коштує кілограм

В Україні різко опустились ціни на цибулю. Стало відомо, як тепер змінилась вартість на базовий овоч

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Станом на 25 березня виробники пропонують ріпчасту цибулю по 3-8 гривень за кілограм. В середньому це на 19% дешевше, аніж було минулого року. Якщо порівнювати з минулим роком, то цибуля в Україні зараз у середньому на 49% дешевше.

"Фермери зазначають, що змушені знижувати ціни через більшу кількість продукції середньої та низької якості на ринку. З потеплінням господарства активізувати продажі зі сховищ, оскільки якість овочів стрімко погіршується", - кажуть експерти.

Нагадаємо, раніше в Україні через початки активних продажів зі сховищ подешевшала морква. Минулого тижня в середньому фермери пропонують моркву за цінами 8-14 гривень за кілограм.