Пасха-2026: сколько украинцам придется потратить на кулич

В Украине стоимость пояса возросла, если сравнивать с прошлым годом. Стало известно, сколько придется потратить на традиционное блюдо

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины (ВАП) Александр Тараненко пояснил, что если сравнивать с прошлым годом стоимость куличей выросла на 15-20%. Классические пояса обычно весят от 300 граммов до примерно одного килограмма.

"Отпускные цены на предприятиях стартуют ориентировочно от 45 грн за базовый пояс и могут достигать 300 грн за более сложные и украшенные изделия", - говорит эксперт.

В магазинах также могут прибавить наценку (10-20% стоимости). Рост цен объясняют удорожанием топлива и электроэнергии. Также повлияло то, что подорожали цукаты и изюм.

Отмечается, что в премиум-сегменте кулич может стоить от 1,5 до 2 тысяч гривен. Производители пытаются привлечь потребителей, прежде всего, через дизайн и оформление изделий.

Напомним, по подсчетам ученых "Института аграрной экономики", в этом году Пасхальная корзина в Украине на семью из четырех человек обойдется примерно в 1 903,19 гривны. Это на 14,4% дороже, чем было в прошлом году (в 2025 году этот показатель был на уровне 1663,26 гривны).