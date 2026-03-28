Борщ став ще дешевшим: в Україні впали ціни на капусту - які цінники

Сергій Гедз, керівник відділу компанії "Сингента" поянсив, що зараз внутрішній ринок в Україні не здатен поглинути весь обсяг свіжої продукції, яка виготовляється. Зокрема, частина підприємств на окупованих територіях, а інші - пошкоджені внаслідок бойових дій.

Площі посівів пекінської капусти поки що суттєво не змінилися, проте в наступному сезоні, на думку аналітиків, можливе скорочення. При цьому зараз в Україні пекінська капуста продається по 10-12 гривень за кілограм. Зазначається, що така вартість ледь покриває витрати на вирощування.

Нагадаємо, раніше в Україні через початки активних продажів зі сховищ подешевшала морква. Минулого тижня в середньому фермери пропонують моркву за цінами 8-14 гривень за кілограм.