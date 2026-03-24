"Фіктивна служба" на понад 430 тис. грн: на Одещині судитимуть командира взводу та підлеглих
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, у грудні 2024 року командир організував механізм "фіктивної служби": один із військовослужбовців, який фактично не перебував у частині, продовжував отримувати грошове забезпечення та додаткову винагороду.
Посадовець вносив неправдиві відомості до службових документів і приховував відсутність підлеглого від керівництва.
Упродовж грудня 2024 – вересня 2025 років йому безпідставно нарахували понад 430 тис. грн.
Отримані кошти спочатку відправляли командиру банківськими переказами, а згодом, після залучення ще одного військовослужбовця, – готівкою через посередника.
Крім того, у вересні 2025 року командир вимагав і одержав від підлеглого 2 тис. доларів США за "покриття" та подальше функціонування схеми.
Санкція статей передбачає кримінальну відповідальність за службове підроблення, зловживання службовим становищем та шахрайство.
Нагадаємо, раніше в Дніпрі правоохоронці викрили групу осіб, які організували схему сприяння дезертирству військовослужбовців. Вартість таких "послуг" становила від 4 до 15 тисяч доларів.