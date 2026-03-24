24 березня 2026, 13:09

"Фіктивна служба" на понад 430 тис. грн: на Одещині судитимуть командира взводу та підлеглих

Фото: Прокуратура України
На Одещині судитимуть командира взводу та двох підлеглих за незаконне нарахування грошового забезпечення

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у грудні 2024 року командир організував механізм "фіктивної служби": один із військовослужбовців, який фактично не перебував у частині, продовжував отримувати грошове забезпечення та додаткову винагороду.

Посадовець вносив неправдиві відомості до службових документів і приховував відсутність підлеглого від керівництва.

Упродовж грудня 2024 – вересня 2025 років йому безпідставно нарахували понад 430 тис. грн.

Отримані кошти спочатку відправляли командиру банківськими переказами, а згодом, після залучення ще одного військовослужбовця, – готівкою через посередника.

Крім того, у вересні 2025 року командир вимагав і одержав від підлеглого 2 тис. доларів США за "покриття" та подальше функціонування схеми.

Санкція статей передбачає кримінальну відповідальність за службове підроблення, зловживання службовим становищем та шахрайство.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі правоохоронці викрили групу осіб, які організували схему сприяння дезертирству військовослужбовців. Вартість таких "послуг" становила від 4 до 15 тисяч доларів.

