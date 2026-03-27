"Укрпошта" сплатила 255 тис. грн штрафу
Компанія «Укрпошта» сплатила штраф від НБУ, але планує оскаржувати його через суд
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву компанії.
Нагадаємо, Нацбанк оштрафував "Укрпошту" на 255 тис. грн. Причиною у відомстві назвали неподання у встановлені терміни інформації/документів, які запитували в компанії.
У п’ятницю, 27 березня, в "Укрпошті" повідомили, що штраф уже сплачено, але з рішенням не погодились і будуть оскаржувати його у судовому порядку.
Раніше "Укрпошта" потрапила у сексуальний скандал через рекламу до Дня закоханих. Йдеться про "недоречну сексуалізацію неповнолітніх".
