Переламані ребра та пробиті легені: на Хмельниччині судитимуть чоловіка за звіряче вбивство

До суду скерували обвинувальний акт стосовно 24-річного мешканця одного із сіл Старосинявської селищної громади за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України)

Про це повідомила прокуратура Хмельницької області, передає RegioNews .

За даними слідства, у лютому цього року під час застілля між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

У ході сутички обвинувачений завдав 54-річному чоловікові численних ударів кулаками та сокирою.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, потерпілий отримав переломи ребер із пошкодженням легень. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Правоохоронці затримали нападника одразу після вчинення злочину.

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

