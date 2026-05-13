Підозра на норовірус: у Франції заблокували круїзне судно Ambition з сотнями пасажирів
У Бордо на карантин відправили понад 1700 пасажирів і членів екіпажу круїзного лайнера Ambition через підозру на спалах норовірусу
Про це повідомляє The Guardian.
Судно прибуло до порту Бордо, після чого місцева влада ухвалила рішення про його ізоляцію. На борту виявили щонайменше 50 людей із симптомами, характерними для норовірусної інфекції, зокрема блюванням і сильною діареєю.
У Ambassador Cruise Line підтвердили, що під час 14-денної подорожі узбережжям Франції та Іспанії у частини пасажирів і членів екіпажу з’явилися ознаки шлунково-кишкового захворювання.
За даними оператора, симптоми почали фіксувати ще після виходу лайнера з Ліверпуля.
Наразі на борту зареєстровано 49 активних випадків кишкової інфекції — це менш як 3% від загальної кількості людей на судні.
Компанія заявила, що ставиться до ситуації "надзвичайно серйозно”, та запровадила посилені санітарні заходи і профілактичні протоколи. Французькі органи охорони здоров’я розпочали перевірку лайнера та його медичної документації, а зразки направили на аналіз до університетської лікарні Бордо. Попередні результати тестів очікують щонайменше через шість годин.
В Ambassador Cruise Line також наголосили, що зафіксоване захворювання не пов’язане з окремим спалахом хантавірусу.
Поки триває тестування, усі заплановані заходи на борту скасували, а пасажирам пообіцяли повне відшкодування. Висадку людей дозволять лише після рішення медичних служб.
