21:30  13 травня
Розстріляв побратимів під час служби: на Миколаївщині взяли під варту військового за подвійне вбивство
17:55  13 травня
На Київщині "салон краси" виявився "казино"
19:10  13 травня
"Яєчна атака" під ВАКС: невідомий намагався поцілити в Єрмака
UA | RU
UA | RU
13 травня 2026, 22:07

Підозра на норовірус: у Франції заблокували круїзне судно Ambition з сотнями пасажирів

13 травня 2026, 22:07
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне/Держпродспоживслужба
Читайте также
на русском языке

У Бордо на карантин відправили понад 1700 пасажирів і членів екіпажу круїзного лайнера Ambition через підозру на спалах норовірусу

Про це повідомляє The Guardian, передає RegioNews.

Судно прибуло до порту Бордо, після чого місцева влада ухвалила рішення про його ізоляцію. На борту виявили щонайменше 50 людей із симптомами, характерними для норовірусної інфекції, зокрема блюванням і сильною діареєю.

У Ambassador Cruise Line підтвердили, що під час 14-денної подорожі узбережжям Франції та Іспанії у частини пасажирів і членів екіпажу з’явилися ознаки шлунково-кишкового захворювання.

За даними оператора, симптоми почали фіксувати ще після виходу лайнера з Ліверпуля.

Наразі на борту зареєстровано 49 активних випадків кишкової інфекції — це менш як 3% від загальної кількості людей на судні.

Компанія заявила, що ставиться до ситуації "надзвичайно серйозно”, та запровадила посилені санітарні заходи і профілактичні протоколи. Французькі органи охорони здоров’я розпочали перевірку лайнера та його медичної документації, а зразки направили на аналіз до університетської лікарні Бордо. Попередні результати тестів очікують щонайменше через шість годин.

В Ambassador Cruise Line також наголосили, що зафіксоване захворювання не пов’язане з окремим спалахом хантавірусу.

Поки триває тестування, усі заплановані заходи на борту скасували, а пасажирам пообіцяли повне відшкодування. Висадку людей дозволять лише після рішення медичних служб.

Нагадаємо, що у двох осіб підтверджено позитивний тест на хантавірус після евакуації з круїзного лайнера MV Hondius.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Франція судно норовірус
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Співачка Олена Тополя відверто розповіла, чому не хоче їхати на Євробачення
13 травня 2026, 23:40
В Одесі елітні квартири збудували прямо на заповідних землях
13 травня 2026, 23:20
23 удари по залізниці: ворог атакував депо та мости у семи областях, у Здолбунові є загиблі
13 травня 2026, 22:59
Понад 40 атак за день: на Дніпропетровщині через обстріли поранено двох чоловіків
13 травня 2026, 22:52
Смертельна ДТП на Житомирщині: авто перекинулось у ставок
13 травня 2026, 22:40
Росія атакувала об’єкти Нафтогазу у Харківській та Житомирській областях
13 травня 2026, 22:38
Костюм за 250 тисяч: Єрмак прийшов до суду у "лакшері" образі
13 травня 2026, 22:10
Переламані ребра та пробиті легені: на Хмельниччині судитимуть чоловіка за звіряче вбивство
13 травня 2026, 21:55
Командир наказав відсікти голови: окупанти вчинили наругу над тілами загиблих військових ЗСУ
13 травня 2026, 21:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »