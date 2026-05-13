Підозра на норовірус: у Франції заблокували круїзне судно Ambition з сотнями пасажирів

У Бордо на карантин відправили понад 1700 пасажирів і членів екіпажу круїзного лайнера Ambition через підозру на спалах норовірусу

Про це повідомляє The Guardian, передає RegioNews .

Судно прибуло до порту Бордо, після чого місцева влада ухвалила рішення про його ізоляцію. На борту виявили щонайменше 50 людей із симптомами, характерними для норовірусної інфекції, зокрема блюванням і сильною діареєю.

У Ambassador Cruise Line підтвердили, що під час 14-денної подорожі узбережжям Франції та Іспанії у частини пасажирів і членів екіпажу з’явилися ознаки шлунково-кишкового захворювання.

За даними оператора, симптоми почали фіксувати ще після виходу лайнера з Ліверпуля.

Наразі на борту зареєстровано 49 активних випадків кишкової інфекції — це менш як 3% від загальної кількості людей на судні.

Компанія заявила, що ставиться до ситуації "надзвичайно серйозно”, та запровадила посилені санітарні заходи і профілактичні протоколи. Французькі органи охорони здоров’я розпочали перевірку лайнера та його медичної документації, а зразки направили на аналіз до університетської лікарні Бордо. Попередні результати тестів очікують щонайменше через шість годин.

В Ambassador Cruise Line також наголосили, що зафіксоване захворювання не пов’язане з окремим спалахом хантавірусу.

Поки триває тестування, усі заплановані заходи на борту скасували, а пасажирам пообіцяли повне відшкодування. Висадку людей дозволять лише після рішення медичних служб.

Нагадаємо, що у двох осіб підтверджено позитивний тест на хантавірус після евакуації з круїзного лайнера MV Hondius.