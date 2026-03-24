Запорізька АЕС знову під загрозою блекауту

У вівторок, 24 березня, тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) втратила живлення від високовольтної лінії електропередач 750 кВ "Дніпровська"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії.

"Сьогодні українська ЗАЕС втратила зв'язок з лінією електропередач 750 кВ "Дніпровська", залишивши її залежною від єдиної резервної лінії зовнішнього живлення", – йдеться у заяві.

Також генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що розпочинає переговори з обома сторонами щодо встановлення місцевого припинення вогню.

Нагадаємо, на початку березня енергетики в рамках локального припинення вогню відремонтували резервну лінію живлення "Феросплавна-1" ЗАЕС напругою 330 кВ.