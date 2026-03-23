Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють", – йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!", – додали в Укренерго.

Як повідомлялось, ввечері 23 березня в Києві та Київській області почалися екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.