Росія атакувала об’єкти Нафтогазу у Харківській та Житомирській областях

Департамент з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України"

На Харківщині ворожий безпілотник пошкодив один із газовидобувних активів. Під ударом також опинився виробничий об’єкт у Житомирській області.

Внаслідок атаки на місці виникла пожежа.

Обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, що 13 травня росіяни влучили у житловий будинок на Рівненщині. На жаль, є поранені та загиблі.

Росія 13 травня розпочала комбіновану повітряну атаку на критичні об’єкти України, яка може тривати довго. За даними ГУР, в першій хвилі удару ворог застосовує значну кількість безпілотників, а згодом планує використання крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет.