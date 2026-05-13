Росія атакувала об’єкти Нафтогазу у Харківській та Житомирській областях
Російські війська 13 травня атакували інфраструктуру Групи Нафтогаз одразу в кількох регіонах України
Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України”, передає RegioNews.
На Харківщині ворожий безпілотник пошкодив один із газовидобувних активів. Під ударом також опинився виробничий об’єкт у Житомирській області.
Внаслідок атаки на місці виникла пожежа.
Обійшлось без постраждалих.
Нагадаємо, що 13 травня росіяни влучили у житловий будинок на Рівненщині. На жаль, є поранені та загиблі.
Росія 13 травня розпочала комбіновану повітряну атаку на критичні об’єкти України, яка може тривати довго. За даними ГУР, в першій хвилі удару ворог застосовує значну кількість безпілотників, а згодом планує використання крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет.