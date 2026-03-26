26 березня 2026, 16:56

Буданов увірвався в трійку лідерів політичних вподобань українців – Гринів

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Екс-очільник Головного управління розвідки МОУ, а нині голова Офісу президента Кирило Буданов став новим фаворитом електоральних симпатій українців, входячи у трійку президентському рейтингу

Про це розповів політтехнолог та соціолог Ігор Гринів в інтерв’ю "Радіо Свобода", аналізуючи свіжі дані соціологічних опитувань. За словами експерта, ще пів року тому Буданова не було серед тих, кого готові обирати українці, проте зараз він сформував стійку трійку разом із Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.

Аналіз соціолога свідчить, що Кирило Буданов перестав сприйматися суспільством як суто військовий функціонер. Сьогодні він – повноцінний політичний гравець із високим потенціалом. Унікальність його становища полягає в тому, що всі успішні стратегічні операції останнього часу суспільство асоціює особисто з ним. Примітно, що попри загальну критику системи, особисто до Буданова відсутній жорсткий негатив, що робить його фігуру надзвичайно стійкою.

Гринів звернув увагу на розширення амплуа Буданова: через активну участь у переговорних процесах він сприймається вже не лише як силовик, а й як державний діяч дипломатичного рівня. У нинішній моделі управління він фактично став головною точкою довіри та силовою опорою в критичних питаннях. Соціолог підкреслив, що українське суспільство демонструє небажання внутрішніх розколів. А це, своєю чергою, легітимізує нову роль Буданова як чинника консолідації держави.

Показово, що Гринів виніс постать очільника ГУР на обговорення, попри інший початковий контекст розмови. Це підтверджує, що ігнорувати політичну вагу Буданова в актуальних розкладах уже неможливо навіть його опонентам.

