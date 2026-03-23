23 березня 2026, 23:35

Чи буде в Україні дефіцит пального в квітні

23 березня 2026, 23:35
Фото з відкритих джерел
У ЗМІ з'являлись повідомлення про ймовірний дефіцит в найближчі місяці на ринку пального в Україні. Проте експерти зауважили, що насправді ситуація не така

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Аналітики консалтингової компанії Enkorr зазначили, що є ясність лише щодо наявності обсягів палива в березні. Проте щодо квітня "ресурсовласники продовжують тягнути до останнього".

Згодом у ЗМІ стали з'являтися повідомлення про можливий дефіцит бенизну. Проте директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, що такі публікації є результатом неправильного розуміння змісту професійних оглядів ситуації на ринку. Насправді, говорить експерт, дефіциту дизельного палива в Україні не очікуються.

Сергій Куюн пояснив, що є очікування формування певного запасу на квітень. Зазначається, що в середньому 40% вже зарезервовано.

"Неправильне трактування матеріалу на Enkorr, який став джерелом інформації начебто про дефіцит, пов'язано з тим, що решту обсягів постачальники підтверджують, але залишається питання ціни", - каже директор Консалтингової групи А-95.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Новини.LIVE зазначила, що пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр. Це, якщо антимонопольний комітет не виконуватиме свою роботу

Як відомо, на українському роздрібному ринку фіксують подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

