В Україні 26 березня світло не відключатимуть

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 26 березня, по всій території України протягом дня не застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення та промислових споживачів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

За даними компанії, протягом дня заходів з обмеження використання електроенергії не розповсюджуватиметься для побутових споживачів та обмеження потужності для підприємців.

Водночас енергетики закликають ощадливо користуватися електроенергією у денні години – з 10:00 до 15:00.

