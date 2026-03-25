Україна судитиме херсонського колаборанта Сальдо за викрадення зерна

До суду скерували обвинувальний акт щодо Володимира Сальдо – одного з ключових колаборантів на тимчасово окупованій частині Херсонщини

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, після захоплення регіону він добровільно очолив окупаційну адміністрацію та встановив повний контроль над аграрним сектором. У 2022 році під його керівництвом була розгорнута системна схема примусового вилучення сільськогосподарської продукції.

У фермерів відбирали зерно та інші ресурси, а підприємства тих, хто виїхав або відмовився співпрацювати з окупантами, захоплювали разом із майном та інфраструктурою, зокрема зерновими терміналами.

За оцінками слідства, таким чином незаконно привласнили продукції на понад 5,3 млрд грн.

Далі організували масштабне вивезення: зерно транспортували автомобільним і залізничним транспортом до портів у тимчасово окупованому Криму та до росії. Звідти продукцію морем експортували за кордон під виглядом російського походження. Основними напрямками збуту стали Сирія, Єгипет, Туреччина та Ліван.

Дев'ять осіб, які забезпечували функціонування цієї схеми та виконували рішення окупаційної влади, вже постали перед судом. Їм інкриміновано порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема положень Женевської конвенції 1949 року, а також законів і звичаїв війни.

