25 березня 2026, 13:22

Україна судитиме херсонського колаборанта Сальдо за викрадення зерна

Фото: пропагандистський телеканал "Таврія"
До суду скерували обвинувальний акт щодо Володимира Сальдо – одного з ключових колаборантів на тимчасово окупованій частині Херсонщини

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, після захоплення регіону він добровільно очолив окупаційну адміністрацію та встановив повний контроль над аграрним сектором. У 2022 році під його керівництвом була розгорнута системна схема примусового вилучення сільськогосподарської продукції.

У фермерів відбирали зерно та інші ресурси, а підприємства тих, хто виїхав або відмовився співпрацювати з окупантами, захоплювали разом із майном та інфраструктурою, зокрема зерновими терміналами.

За оцінками слідства, таким чином незаконно привласнили продукції на понад 5,3 млрд грн.

Далі організували масштабне вивезення: зерно транспортували автомобільним і залізничним транспортом до портів у тимчасово окупованому Криму та до росії. Звідти продукцію морем експортували за кордон під виглядом російського походження. Основними напрямками збуту стали Сирія, Єгипет, Туреччина та Ліван.

Дев'ять осіб, які забезпечували функціонування цієї схеми та виконували рішення окупаційної влади, вже постали перед судом. Їм інкриміновано порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема положень Женевської конвенції 1949 року, а також законів і звичаїв війни.

Раніше повідомлялося, що Фонд держмайна України продав через аукціон житло російського колаборанта Володимира Сальдо.

Нагадаємо, працівники Служби безпеки затримали в Херсоні депутата місцевої обласної ради, який співпрацював з росіянами в період окупації міста. Під час звільнення громади посадовець втік за кордон, але пізніше повернувся в Україну. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Україна РФ окупація зерно порт Херсон колаборант Сальдо Володимир
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
