У Києві та Київській області почалися екстрені відключення електроенергії
За командою Укренерго було застосовано екстрені відключення в Києві та на Київщині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.
"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовано екстрені відключення", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють.
Як повідомлялось, від початку повномасштабного вторгнення армія РФ майже 6 тисяч разів атакувала енергетичну систему України. Збитки сягають десятків мільярдів.
