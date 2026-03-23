У Києві та Київській області почалися екстрені відключення електроенергії

За командою Укренерго було застосовано екстрені відключення в Києві та на Київщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовано екстрені відключення", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють.

Як повідомлялось, від початку повномасштабного вторгнення армія РФ майже 6 тисяч разів атакувала енергетичну систему України. Збитки сягають десятків мільярдів.