Стало відомо, коли у Києві завершується опалювальний сезон

У Києві з 24 березня завершують опалювальний сезон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідне розпорядження КМДА.

Рішення про це міська влада прийняла, зважаючи на погодні умови та прогнозне потепління, необхідність раціонального використання енергоносіїв.

"Виважене та своєчасне рішення про завершення опалювального сезону впливає і на те, щоб кияни не сплачували зайве за послугу опалення в умовах потепління", – йдеться у повідомленні.

Відключення житлових будинків розпочнеться вже з вівторка, а заклади соціальної сфери – лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки тощо – відключатимуть за індивідуальними заявками керівників закладів.

Як повідомлялось, взимку під час блекаутів тисячі будинків у Києві залишились без теплопостачання. Частину з них так і не змогли підключити до мережі.