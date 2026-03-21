Військові РФ атакували енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині
Вночі 21 березня російські військові атакували Миколаївську область БпЛА типу Shahed 131/136. Під ударом була енергетична інфраструктура
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Внаслідок атаки була знеструмлена частину населених пунктів Миколаївського району.
Станом на зараз всіх споживачів вже заживили.
На щастя, постраждалих внаслідок ворожого удару немає.
Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки вранці 21 березня без електрики залишились жителі міста Славутич Київській області.
