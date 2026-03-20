Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Ворожі дрони пошкодили два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу. На момент удару обидва судна були пришвартовані біля причалів і завантажені зерном.

На жаль, постраждали дві людини.

Також зазнали пошкоджень адміністративні будівлі. Крім того, на території порту пошкоджений зерновий бункер та обладнання. Пожежі ліквідували рятувальники.

На місцях тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, вночі 20 березня російські війська завдали ударів по Запорізькому району. Внаслідок атаки загинула 30-річна жінка, є поранені.