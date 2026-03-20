Про це повідомив керівник організації Євген Каплін, передає RegioNews.

"Недоброй ранок на Донеччині. Наш евакуаційний екіпаж в Олексієво-Дружківці був атакований російським дроном. На жаль, є поранені та загибла. Наразі робимо все, щоб довести до лікарні поранених", – йдеться у повідомленні.

Подробиці Каплін пообіцяв надати згодом.

Нагадаємо, вночі 20 березня російські війська завдали ударів по Запорізькому району. Внаслідок атаки загинула 30-річна жінка, є поранені.