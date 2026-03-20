20 березня 2026, 12:39

Чотири області України залишилися без світла через атаки на енергетику

Фото: "Укренерго"
У Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Харківській областях 20 березня частина споживачів тимчасово залишилася без електропостачання через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури

Про це повідомили в Міненерго та "Укренерго", передає RegioNews.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

Водночас рівень споживання електроенергії знижується. Станом на 9:30 20 березня він був на 2,3% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня.

Причиною стала ясна погода на значній території України, що сприяє ефективній роботі побутових сонячних електростанцій і зменшує навантаження на загальну енергомережу.

Нагадаємо, в п’ятницю, 20 березня, в усіх регіонах України з 08:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, а з 08:00 до 00:00 – графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
