Чотири області України залишилися без світла через атаки на енергетику

Фото: "Укренерго"

У Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Харківській областях 20 березня частина споживачів тимчасово залишилася без електропостачання через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури

Про це повідомили в Міненерго та "Укренерго".

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

Водночас рівень споживання електроенергії знижується. Станом на 9:30 20 березня він був на 2,3% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня.

Причиною стала ясна погода на значній території України, що сприяє ефективній роботі побутових сонячних електростанцій і зменшує навантаження на загальну енергомережу.

Нагадаємо, в п’ятницю, 20 березня, в усіх регіонах України з 08:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, а з 08:00 до 00:00 – графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).