Троє загиблих і 13 поранених за добу: наслідки атак на Сумщині
Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 34 населені пункти Сумської області. Внаслідок атак загинули троє мирних жителів, ще 13 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Найбільших втрат зазнала Хутір-Михайлівська громада – там загинули чоловіки віком 37 та 33 роки. Ще двоє місцевих жителів, 54 та 40 років, отримали поранення.
У Великописарівській громаді внаслідок атак ворожих дронів загинув 62-річний чоловік, ще один 55-річний мешканець поранений.
В Есманьській громаді росіяни вдарили керованою авіабомбою – постраждали четверо цивільних: чоловіки 69 та 61 років і жінки 50 та 73 років.
У Ворожбянській громаді безпілотник влучив у цивільний автомобіль – травмовано двох чоловіків віком 64 та 65 років.
У Хотінській громаді внаслідок атаки дрона поранення отримав 69-річний чоловік.
У Сумській міській громаді через удари безпілотників постраждали троє людей – чоловіки 28 і 49 років та 23-річний хлопець.
На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехнічні підрозділи поліції. Правоохоронці задокументували наслідки атак і зібрали докази для притягнення винних до відповідальності.
За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, вночі 20 березня російські війська завдали ударів по Запорізькому району. Внаслідок атаки загинула 30-річна жінка. Поранено чоловіка та 10-річного хлопчика. Внаслідок обстрілу зруйновано приватні житлові будинки.