Троє загиблих і 13 поранених за добу: наслідки атак на Сумщині

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Найбільших втрат зазнала Хутір-Михайлівська громада – там загинули чоловіки віком 37 та 33 роки. Ще двоє місцевих жителів, 54 та 40 років, отримали поранення.

У Великописарівській громаді внаслідок атак ворожих дронів загинув 62-річний чоловік, ще один 55-річний мешканець поранений.

В Есманьській громаді росіяни вдарили керованою авіабомбою – постраждали четверо цивільних: чоловіки 69 та 61 років і жінки 50 та 73 років.

У Ворожбянській громаді безпілотник влучив у цивільний автомобіль – травмовано двох чоловіків віком 64 та 65 років.

У Хотінській громаді внаслідок атаки дрона поранення отримав 69-річний чоловік.

У Сумській міській громаді через удари безпілотників постраждали троє людей – чоловіки 28 і 49 років та 23-річний хлопець.

На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехнічні підрозділи поліції. Правоохоронці задокументували наслідки атак і зібрали докази для притягнення винних до відповідальності.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, вночі 20 березня російські війська завдали ударів по Запорізькому району. Внаслідок атаки загинула 30-річна жінка. Поранено чоловіка та 10-річного хлопчика. Внаслідок обстрілу зруйновано приватні житлові будинки.