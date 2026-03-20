У ніч на 20 березня ворог атакував Україну 156 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 133 російські безпілотники.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на семи локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 20 березня внаслідок атаки безпілотників на Одещині були пошкоджені два іноземні судна. На момент удару обидва були пришвартовані біля причалів і завантажені зерном.