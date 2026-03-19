Укренерго оновило графіки на 20 березня: де та як вимикатимуть світло у п’ятницю
У п’ятницю, 20 березня, в усіх регіонах України з 08:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, а з 08:00 до 00:00 – графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.
Як зазначається, причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали в Укренерго.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила майже 6 тисяч атак на енергосистему України. Збитки від атак оцінюються в мільярди доларів.