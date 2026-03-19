19 березня 2026, 19:33

Укренерго оновило графіки на 20 березня: де та як вимикатимуть світло у п’ятницю

19 березня 2026, 19:33
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У п’ятницю, 20 березня, в усіх регіонах України з 08:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, а з 08:00 до 00:00 – графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначається, причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали в Укренерго.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила майже 6 тисяч атак на енергосистему України. Збитки від атак оцінюються в мільярди доларів.

Укрэнерго економіка енергетика відключення світла графіки відключення світла
