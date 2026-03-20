20 марта 2026, 12:39

Четыре области Украины остались без света из-за атак на энергетику

20 марта 2026, 12:39
Фото: "Укрэнерго"
В Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областях 20 марта часть потребителей временно осталась без электроснабжения из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры

Об этом сообщили в Минэнерго и "Укрэнерго", передает RegioNews.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы быстро восстановить электроснабжение для всех потребителей.

В то же время уровень потребления электроэнергии снижается. По состоянию на 9:30 20 марта он был на 2,3% ниже, чем в это же время предыдущего дня.

Причиной стала ясная погода на значительной территории Украины, что способствует эффективной работе бытовых солнечных электростанций и уменьшает нагрузку на общую энергосеть.

Напомним, в пятницу, 20 марта, во всех регионах Украины с 08:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений , а с 08:00 до 00:00 – графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах у ВВК формируется новая "элита"
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Все публикации »
