16 березня 2026, 10:05

На Буковині викрили масштабний збут контрафактних сигарет: вилучено товару на 30 млн грн

16 березня 2026, 10:05
Фото: ОГП
Правоохоронці викрили масштабний канал постачання і збуту контрафактних тютюнових виробів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, йдеться про одного з ключових дистриб’юторів нелегальних сигарет у Чернівецькій області.

Організував схему місцевий житель, який залучив до незаконної діяльності родичів і знайомих. Контрафактні сигарети закуповували через різні канали, зберігали у приватному будинку фігуранта, а надалі продавали на ринках, у магазинах та відправляли поштою по всій Україні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 425 коробів сигарет – понад 212 тисяч пачок контрафакту майже двох десятків торговельних марок.

Орієнтовна ринкова вартість вилученого перевищує 30 млн грн.

Також встановлено, що фігурант реалізовував алкоголь без марок акцизного податку. Під час обшуків вилучили 140 літрів такої продукції.

Усі підакцизні товари направили на експертизи.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 204 КК України. Правоохоронці встановлюють інших учасників незаконного бізнесу.

Нагадаємо, раніше у Києві ліквідували масштабне виробництво підробленого алкоголю під марками світових брендів. Вилучену продукцію відправили на експертизу.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
