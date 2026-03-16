Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, йдеться про одного з ключових дистриб’юторів нелегальних сигарет у Чернівецькій області.

Організував схему місцевий житель, який залучив до незаконної діяльності родичів і знайомих. Контрафактні сигарети закуповували через різні канали, зберігали у приватному будинку фігуранта, а надалі продавали на ринках, у магазинах та відправляли поштою по всій Україні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 425 коробів сигарет – понад 212 тисяч пачок контрафакту майже двох десятків торговельних марок.

Орієнтовна ринкова вартість вилученого перевищує 30 млн грн.

Також встановлено, що фігурант реалізовував алкоголь без марок акцизного податку. Під час обшуків вилучили 140 літрів такої продукції.

Усі підакцизні товари направили на експертизи.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 204 КК України. Правоохоронці встановлюють інших учасників незаконного бізнесу.

