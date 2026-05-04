У Києві сталася масштабна пожежа на складі
У неділю, 3 травня, близько 11:30 рятувальники отримали повідомлення про пожежу вулиці Ходосівській, що у Голосіївському районі столиці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Пожежа спалахнула на другому поверсі двоповерхової складської будівлі.
До гасіння залучились 52 рятувальники та 11 одиниць спеціальної техніки. Вогонь вдалося локалізувати о 14:06 на площі 700 кв. м, а о 15:05 пожежу повністю ліквідували.
Внаслідок події ніхто не постраждав.
Причину виникнення вогню встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 30 квітня на Закарпатті сталася пожежа на території готельного комплексу. Обставини та причини займання встановлюються.
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Обіцяв рясу замість форми: у Києві затримали "спеціаліста з бронювання"
04 травня 2026, 12:05На Сумщині авто врізалося в дерево: водія затисло в салоні
04 травня 2026, 11:40У Мерефі на Харківщині збільшилась кількість загиблих та постраждалих
04 травня 2026, 11:33На Львівщині рій бджіл напав на жінку з дітьми: постраждала в реанімації
04 травня 2026, 11:23У Вінниці через чадний газ постраждала родина з двома дітьми
04 травня 2026, 11:22Лобове зіткнення: на Сумщині в ДТП постраждала родина з двома дітьми
04 травня 2026, 11:08В Україні знову подорожчали бензин і дизель: нові ціни на АЗС
04 травня 2026, 10:55Удар по Мерефі на Харківщині: відомо про трьох загиблих, ще восьмеро людей постраждали
04 травня 2026, 10:49На Полтавщині поліція з’ясовує обставини смерті 17-річного хлопця
04 травня 2026, 10:3863 млн грн збитків: у Вінниці викрили схему розкрадання майна профспілок
04 травня 2026, 10:34
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі блоги »