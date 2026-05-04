Правоохоронці викрили канал втечі за кордон на автомобілі для перевезення загиблих героїв

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вранці 3 травня у селі Нижні Ворота поліцейські зупинили автомобіль швидкої допомоги, що належить громадській організації, яка займається перевезенням загиблих військових. Як з’ясувалося, 48-річний водій із Херсона використовував спецтранспорт як прикриття, щоб перевозити військовозобов’язаних через блокпости до прикордонної зони.

У салоні авто перебували двоє киян віком 23 та 27 років, один із яких перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

Встановлено, що водій забрав пасажирів у столиці та мав доставити на Закарпаття для подальшого нелегального перетину кордону за грошову винагороду. Під час огляду машини правоохоронці вилучили 14 тисяч доларів.

Організатора схеми затримали та помістили до ізолятора, йому загрожує відповідальність за незаконне переправлення осіб через держкордон. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, СБУ, ДБР та Нацполіція заблокували вісім нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. Вартість "послуг" сягала до 25 тисяч доларів.