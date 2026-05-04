14:15  04 травня
На Полтавщині на залізничній станції знайшли мертвим чоловіка
11:23  04 травня
На Львівщині рій бджіл напав на жінку з дітьми: постраждала в реанімації
08:12  04 травня
У Києві сталася масштабна пожежа на складі
UA | RU
UA | RU
04 травня 2026, 12:05

Обіцяв рясу замість форми: у Києві затримали "спеціаліста з бронювання"

04 травня 2026, 12:05
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

У столиці викрили схему незаконного оформлення відстрочки від служби в армії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Організатор – 30-річний уродженець Черкащини, у своїх колах був відомий як "спеціаліст з нелегального бронювання". Саме завдяки такому авторитету він підшукував собі "клієнтів".

В одному із випадків, до ділка звернувся чоловік, який не прибув за повісткою до ТЦК. Спочатку фігурант запропонував клієнту посаду з бронею на підприємстві критичної інфраструктури, однак при зустрічі пропозицію змінив. Він запевнив чоловіка, що задля вирішення його питань, він може працевлаштувати його військовим капеланом до одного з військових формувань. Він запевняв, що така посада дає право на відстрочку та можливість вільного виїзду за кордон.

При цьому фігурант підкреслював, що для отримання статусу капелана не потрібні спеціальні знання чи відповідна освіта. Ділок просив лише надати оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та диплома про вищу освіту, за наявності. Оцінював таку послугу у 25 тисяч доларів.

Поліцейські затримали зловмисника одразу після отримання всієї суми коштів. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через держкордон) КК України.

Фігуранту загрожує до 9 років увʼязнення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ, ДБР та Нацполіція заблокували вісім нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. Вартість "послуг" сягала до 25 тисяч доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хабар Київ поліція затримання ухилення від мобілізації ухилення від служби
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
На Черкащині госпіталізували підлітка після зіткнення легковика та мотоцикла
04 травня 2026, 16:33
У Києві продавали фальшиві документи ухилянтам за 12 тисяч доларів
04 травня 2026, 16:25
У Дніпрі підлітки стріляють по собаках (ВІДЕО)
04 травня 2026, 16:10
Філатов влаштував публічні розборки з головою сусідьої громади через гроші
04 травня 2026, 16:06
Удар по Мерефі: кількість постраждалих зросла до 31 людини
04 травня 2026, 15:59
Мільйони "прибутків", готівка та іномарки: Нацполіція перевірила голів ТЦК по всій країні (ФОТО)
04 травня 2026, 15:50
На Рівненщині військові ТЦК побили підлітка металевою палицею: подробиці
04 травня 2026, 14:55
На Одещині група ухилянтів заплатила по 10 тисяч доларів за "подорож" за кордон
04 травня 2026, 14:40
На Полтавщині на залізничній станції знайшли мертвим чоловіка
04 травня 2026, 14:15
Земельна афера на Київщині: понад 60 га переоформили через фейкові документи
04 травня 2026, 13:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Всі блоги »