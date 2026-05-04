У столиці викрили схему незаконного оформлення відстрочки від служби в армії

Організатор – 30-річний уродженець Черкащини, у своїх колах був відомий як "спеціаліст з нелегального бронювання". Саме завдяки такому авторитету він підшукував собі "клієнтів".

В одному із випадків, до ділка звернувся чоловік, який не прибув за повісткою до ТЦК. Спочатку фігурант запропонував клієнту посаду з бронею на підприємстві критичної інфраструктури, однак при зустрічі пропозицію змінив. Він запевнив чоловіка, що задля вирішення його питань, він може працевлаштувати його військовим капеланом до одного з військових формувань. Він запевняв, що така посада дає право на відстрочку та можливість вільного виїзду за кордон.

При цьому фігурант підкреслював, що для отримання статусу капелана не потрібні спеціальні знання чи відповідна освіта. Ділок просив лише надати оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та диплома про вищу освіту, за наявності. Оцінював таку послугу у 25 тисяч доларів.

Поліцейські затримали зловмисника одразу після отримання всієї суми коштів. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через держкордон) КК України.

Фігуранту загрожує до 9 років увʼязнення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ, ДБР та Нацполіція заблокували вісім нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. Вартість "послуг" сягала до 25 тисяч доларів.