У Чернівецькій області поліція викрила групу з чотирьох осіб, які організували незаконне виробництво та продаж пального

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, схему організував місцевий підприємець, залучивши трьох спільників. Разом вони закуповували дизель, газовий конденсат та інші дешеві компоненти. Їх змішували і отримували паливо низької якості. Далі продавали його як дизель.

Незаконне виробництво ділки облаштували на території нафтоскладу в одному із селищ Чернівецького району. Для перевезення сировини та готового пального фігуранти використовували вантажівки та автоцистерни.

Продукцію збували через мережу АЗС у Чернівецькій області. Також продавали пальне напряму водіям.

За рік фігуранти виготовили та продали понад 177 тисяч літрів пального. Орієнтовна вартість становить понад 8 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 30 тисяч літрів пального яке, за висновками експертизи, не відповідає державним стандартам. Також арештували обладнання, автоцистерну, транспорт та документацію.

Чотирьом фігурантам повідомили про підозру за фактом незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів. Організатору додатково інкримінують легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом.

