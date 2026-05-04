У Мерефі на Харківщині збільшилась кількість загиблих та постраждалих
Вже їдемо про чотирьох загиблих внаслідок ракетного удару по Мерефі у понеділок, 4 травня
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Загиблі – двоє чоловіків 50 та 63 років, а аткож двоє жінок 41 та 52 років.
Постраждали щонайменше 16 людей. Їм надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по місту Мерефа на Харківщині вранці 4 травня. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та вісьмох постраждалих.
