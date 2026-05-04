Земельна афера на Київщині: понад 60 га переоформили через фейкові документи

Правоохоронці викрили організовану групу, яка незаконно привласнила понад 60 гектарів земель на території Київської області

Національна поліція повідомила:

За даними слідства, зловмисники використовували підроблені документи для внесення неправдивих відомостей до Державного земельного кадастру. Надалі ділянки оформлювали на підставних осіб із метою подальшого продажу.

Організатором схеми, за інформацією правоохоронців, є 47-річний мешканець смт Ставище Київської області. Разом зі спільниками він забезпечував переоформлення земельних паїв через фіктивні документи та підставних власників.

У результаті незаконних дій фігурантам вдалося заволодіти земельними ділянками загальною площею понад 60 гектарів, чим завдано значних збитків державі.

У межах розслідування провели близько 30 обшуків за місцями проживання фігурантів. Вилучено документацію, техніку, готівку в різних валютах на суму понад 150 тисяч доларів США, а також транспортні засоби.

Організатору та сімом спільникам повідомлено про підозру. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

