14:15  04 травня
На Полтавщині на залізничній станції знайшли мертвим чоловіка
11:23  04 травня
На Львівщині рій бджіл напав на жінку з дітьми: постраждала в реанімації
08:12  04 травня
У Києві сталася масштабна пожежа на складі
UA | RU
UA | RU
04 травня 2026, 13:56

Земельна афера на Київщині: понад 60 га переоформили через фейкові документи

04 травня 2026, 13:56
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили організовану групу, яка незаконно привласнила понад 60 гектарів земель на території Київської області

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники використовували підроблені документи для внесення неправдивих відомостей до Державного земельного кадастру. Надалі ділянки оформлювали на підставних осіб із метою подальшого продажу.

Організатором схеми, за інформацією правоохоронців, є 47-річний мешканець смт Ставище Київської області. Разом зі спільниками він забезпечував переоформлення земельних паїв через фіктивні документи та підставних власників.

У результаті незаконних дій фігурантам вдалося заволодіти земельними ділянками загальною площею понад 60 гектарів, чим завдано значних збитків державі.

У межах розслідування провели близько 30 обшуків за місцями проживання фігурантів. Вилучено документацію, техніку, готівку в різних валютах на суму понад 150 тисяч доларів США, а також транспортні засоби.

Організатору та сімом спільникам повідомлено про підозру. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Тернопільщині вручили підозру директору за захоплення землі у Вінниці. За вчинене фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область земля афера схема фіктивні документи поліція
В Одесі гуманітарку, яку мали роздати людям, продавали на ринку
04 травня 2026, 13:29
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
На Черкащині госпіталізували підлітка після зіткнення легковика та мотоцикла
04 травня 2026, 16:33
У Києві продавали фальшиві документи ухилянтам за 12 тисяч доларів
04 травня 2026, 16:25
У Дніпрі підлітки стріляють по собаках (ВІДЕО)
04 травня 2026, 16:10
Філатов влаштував публічні розборки з головою сусідьої громади через гроші
04 травня 2026, 16:06
Удар по Мерефі: кількість постраждалих зросла до 31 людини
04 травня 2026, 15:59
Мільйони "прибутків", готівка та іномарки: Нацполіція перевірила голів ТЦК по всій країні (ФОТО)
04 травня 2026, 15:50
На Рівненщині військові ТЦК побили підлітка металевою палицею: подробиці
04 травня 2026, 14:55
На Одещині група ухилянтів заплатила по 10 тисяч доларів за "подорож" за кордон
04 травня 2026, 14:40
На Полтавщині на залізничній станції знайшли мертвим чоловіка
04 травня 2026, 14:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Всі блоги »